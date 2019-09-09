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الإثنين 9 سبتمبر 2019 10:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم: العظمى بالقاهرة 34

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:34 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الإثنين، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
بورسعيد 26 31
الإسكندرية 24 30
شرم الشيخ 28 36
أسوان 28 39
كاترين 18 31
الإسماعيلية 23 34

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