الرئيس التونسي المؤقت يؤكد حرصه على تهيئة أفضل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر حرصه على تهيئة أفضل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال ضمان حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها، كي يتسنى للشعب التونسي ممارسة حقه الانتخابي واختيار قيادته في إطار من الحرية والشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع الناصر بديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى اليوم /الإثنين/ بقصر قرطاج، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأبرز الناصر، خلال اللقاء، عراقة روابط الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص تونس على تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لتونس وللمنطقة برمتها.

من جانبه، قال شنكر إن زيارته الأولى إلى تونس منذ توليه منصبه كانت مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة العريقة بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي التونسي-الأمريكي، مشيرا إلى أنها تأتي في فترة متميزة من مسار الانتقال الديمقراطي في تونس مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة.

كما جدد شنكر ثقة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وأكد مساندتها لتونس وحرصها على الوقوف إلى جانبها في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية.