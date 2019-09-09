ناشئات الطائرة يخسرن أمام البرازيل في ختام الدور الأول بالمونديال

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عامًا، أمام نظيره البرازيلي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة، والأخيرة، للمجموعة الأولى من منافسات الدور الأول ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة، في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، كالتالي 26-24، 25-16، 25-19.

وكانت مصر ضمنت التأهل لدور الـ16، بعد خسارة الكاميرون أمام البرازيل.

وتضم قائمة ناشئات الفراعنة 12 لاعبة هن: مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبد الهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور إيهاب وسما عماد.