 مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ينظم مؤتمرا عالميا بعنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات» - بوابة الشروق
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مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ينظم مؤتمرا عالميا بعنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات»

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:38 ص

ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، مؤتمراً عالمياً بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات".


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