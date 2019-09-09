مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ينظم مؤتمرا عالميا بعنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات»

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ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، مؤتمراً عالمياً بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات".