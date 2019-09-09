قرية صيد غريبة بالسويد تستضيف مهرجان ضوء هائل

يوجد في جزيرة سموجن بغرب السويد قرية صيد غريبة حيث تقع شوارعها الضيقة الخلابة على مشهد من أحجار الجرانيت الوردية، وهو ليس المكان الذي قد يتوقع المرء أن يقام فيه مهرجان صيفي هائل.

ولكن على مدار 4 ليال في سبتمبر، من المتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من الأشخاص على البلدة لحضور مهرجان للأضواء سوف يضيء الواجهة المائية والمنازل والسماء والمناطق المحيطة القاحلة والصخرية.

ومن 12 إلى 15 سبتمبر، سوف تحتفل البلدة ببداية موسم الشتاء المظلم بالسويد بأعمال فنية متلألئة وتركيبات تفاعلية وعروض بالضوء على مدار 4 ليال، ويتم خلالها تقديم الأطباق البحرية المحلية الشهيرة.

ويقول المنظمون إن التلاميذ من المدارس القريبة سوف يحضرون أيضا لاستعراض فنون الضوء الخاصة بهم في مهرجان "جزيرة الضوء"، الذي شاهده العام الماضي أكثر من 30 ألف زائر.

ويمكن الوصول لسموجن، المتصلة بالبر الرئيسي عبر جسر، بالسيارة أو الحافلة.