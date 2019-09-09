الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها بسبب إضراب طياريها

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" اليوم الاثنين إلغاء معظم رحلاتها الجوية اليومية جراء إضراب طياريها عن العمل لمدة يومين بسبب مطالب تتعلق بالأجور.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن قرابة أربعة آلاف طيار أعلنوا انقطاعهم عن العمل اليوم وغدا، مضيفة أن آثار الإضراب ستمتد لتؤثر على سير الرحلات الجوية حتى يوم الأربعاء.

وأضافت الشبكة أن الإضراب في حال اكتماله فسيكون الأكبر في تاريخ الشركة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية خلال يومي الإضراب، فيما نصحت الشرطة المسافرين بعدم التوجه إلى المطارات معلنة أنها تعمل على حل الأزمة وإيجاد بدائل مناسبة لهم.

يذكر أن الطيارين رفضوا زيادة سنوية مقدارها 5ر11 بالمئة في السنوات الثلاثة الماضية ، معللين ذلك بأنها لا تتناسب مع الحالة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركة التي تقول إن طياريها يتقاضون أجورا عالمية وعادلة ، وإذا لم يتم حل الأزمة فمن المقرر أن يبدأ إضراب آخر في 27 من سبتمبر الجاري.