 مجلس اللوردات البريطاني: قانون منع بريكست بدون اتفاق أصبح ساري المفعول - بوابة الشروق
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مجلس اللوردات البريطاني: قانون منع بريكست بدون اتفاق أصبح ساري المفعول

د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 5:08 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 5:08 م

أكد متحدث باسم مجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا في البرلمان) أن قانون حظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي( بريكست) بدون اتفاق أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاثنين.

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