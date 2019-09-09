عضوة في خمس نجوم: علاقة إيطاليا بالاتحاد الأوروبي ستكون أسهل بعد خروج سالفيني من منصبه

قالت كبيرة أعضاء حركة خمس نجوم الايطالية في البرلمان الأوروبي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن علاقة إيطاليا بالاتحاد الأوروبي ستكون أسهل الآن، بعد خروج الزعيم اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، من منصبه.

ويتعاون الحزب الشعبوي مع الحزب الديمقراطي التابع لتيار يسار الوسط، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في روما، حيث يحل الحزب الديمقراطي محل حزب الرابطة بزعامة سالفيني، ليصبح الشريك الأصغر لحركة خمس نجوم. ومن المتوقع أن يكون التحالف الجديد أقل مواجهة بكثير، تجاه الاتحاد الأوروبي.

وتقول تيزيانا بيجين، زعيمة حركة خمس نجوم في الاتحاد الأوروبي: "من الواضح أن التحالف مع سالفيني، والتواجد معه في الحكومة لم يساعد كثيرا (في بروكسل)، ولا سيما بسبب نهجه الصاخب، وغير المسؤول أحيانا".

وتضيف أن "المشكلة لا تكمن في عدم وجود أفكار مختلفة؛ بل على العكس من ذلك... لقد كانت المشكلة هي عدم وجود نهج بناء أو رغبة في المشاركة. فليس من الممكن إنكار أن سالفيني كان غائبا تماما" عن اجتماعات الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الاشارة إلى أنه خلال الـ14 شهرا التي شغل فيها منصب وزير الداخلية، شارك سالفيني في اجتماعين فقط من أصل ثمانية اجتماعات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي. كما انتقدت بيجين غيابه، أثناء دوره السابق كعضو في البرلمان الأوروبي.

وتقول بيجين إنه "من الصعب بعض الشيء تغيير الأشياء عندما يكون تركيز الوضع التشغيلي الوحيد لديك منصب على العويل حول المشاكل، بدون اقتراح أي بدائل صحيحة مطلقا. لقد كانت تلك هي المشكلة بالتأكيد".

ويرغب تحالف /حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي/ الجديد،في أن يمنح الاتحاد الأوروبي مزيدا من الحرية لإيطاليا، فيما يتعلق بالالتزام بالميزانية، وأن يتبنى قواعد لتقاسم العبء بشأن الهجرة. وكانت الحكومات الإيطالية السابقة حققت تقدما ضئيلا في طلبات مماثلة، ولكن بيجين متفائلة.

وتقول إن رئيس المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين، متعاطفة مع مطالب إيطاليا، وتتفق على أن التقشف المفرط في وقت يتسم بالركود الاقتصادي، سيكون خطأ.

أما فيما يتعلق بالهجرة، تقول بيجين: "نريد من أوروبا أن تقبلها كمشكلة أوروبية وليست مشكلة إيطالية"، وبينما لعبت ألمانيا دورها، "فمازال هناك - للأسف - الكثير من دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض بشكل قاطع المشاركة في حل المشكلة".

ويشار إلى أن حركة خمس نجوم التي ولدت كحزب احتجاجي، كانت تقوم في الماضي بمغازلة التشكك في جدوى الاتحاد الاوروبي. وتصفها بيجين حاليا بأنها قوة تسعى للحصول على أقصى نفع من منطقة اليورو، وتقول إن الدعوات القديمة للحزب من أجل انسحاب إيطاليا من منطقة اليورو، كانت مجرد خيار "الملاذ الأخير".

وكانت حركة خمس نجوم قد أقامت في السابق تحالفا مثيرا للجدل، داخل الاتحاد الاوروبي، مع اليمينيين المتطرفين، ومن بينهم نايجل فاراج، الناشط في حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست). ولا يوجد لدى النواب البرلمانيين حاليا أي انتماء جماعي، ولكن بيجين تقول إنهم يفكرون في الانضمام إلى الخضر أو الليبراليين أو اليساريين المتطرفين.

وتقول: "إننا منفتحون على الحوار مع الجميع، ولكن من الواضح أنه إذا كان علينا أن نرى أي جماعة سياسية أقرب إلينا من حيث الأيديولوجية وأنماط التصويت، فإن الخضر سيكونون في الصدارة. ولكننا لسنا متعجلين (من أجل العثور على شركاء)".

وأخيرا، فإن بيجين تشعر "بخيبة أمل" بسبب ترشيح رئيس الوزراء السابق، باولو جنتيلوني، كمفوض لإيطاليا في الاتحاد الأوروبي، لأنه السياسي الثاني في الحزب الديمقراطي، بعد رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، لتولي منصبا بارزا في بروكسل.

من ناحية أخرى، لم يحصل حزب حركة خمس نجوم على شيء، رغم أنه أكبر حزب في الائتلاف.

وتقول بيجين: "لا يمكن إنكار أن الحزب الديمقراطي كان قد شغل جميع مناصب الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن هناك بعض الخلل في التوازن، ولكن على الرغم من ذلك، نتوقع أن يكون هناك تعاون كبير".