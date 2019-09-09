مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدأ اليوم أعمال دورته العادية الـ42

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يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في جنيف أعمال دورته الثانية والأربعين العادية، اليوم الاثنين.