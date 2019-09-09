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مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدأ اليوم أعمال دورته العادية الـ42

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:35 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:35 ص

يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في جنيف أعمال دورته الثانية والأربعين العادية، اليوم الاثنين.


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