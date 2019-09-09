«جوجل» ترفض اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الروسية

أعربت شركة (جوجل) الأمريكية عن رفضها للاتهامات الروسية بالتدخل في الانتخابات المحلية الروسية التي أجريت أمس.

وقالت (جوجل) - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين- "إنها تؤيد الإعلانات السياسية التي تتحلى بالمسؤولية بما يتفق مع التشريعات المحلية" .. وذلك بعدما اتهمتها روسيا بالسماح بمثل هذه الإعلانات خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس على الرغم من مطالبة الشركة بإزالتها.

وفي المقابل، اعتبر نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نيكولاي بولايف أن المعلومات العديدة المنتشرة على صفحات "فيسبوك" و"جوجل" تدخلا في الشؤون الداخلية الروسية.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الاتحادية في روسيا قد اتهمت، أمس، شركات الإنترنت الأمريكية جوجل وفيسبوك بالتدخل في الانتخابات الروسية، مضيفا أن محرك البحث جوجل وفيسبوك للتواصل الاجتماعي انتهكا تشريعا روسيا يحظر الإعلان السياسي خلال الانتخابات.