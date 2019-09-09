النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية بشأن حريق محل أقمشة وكالة البلح

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استعجلت نيابة بولاق أبو العلا، تقرير الأدلة الجنائية بشأن حريق شب داخل محل أقمشة بمنطقة وكالة البلح، وأمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث والبصمات للوقوف على أسباب الحريق.

وكشفت معاينة النيابة العامة عن اشتعال النيران فى الـ 3 طوابق داخل المحل، وأن نوعية القماش مكون الستان والحرير ساعد على زيادتها، ومن المقرر أن تستمع لصاحب المحل.

كانت غرفة الحماية المدينة بالقاهرة تلقت بلاغا، بنشوب حريق داخل محل أقمشة فى منطقة وكالة البلح، وانتقلت قوات الدفاع المدنى بقيادة اللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة، وتبين نشوب النيران فى محل أقمشة مكون من 3 أدوار، ودفعت الحماية المدينة بـ 10 سيارات إطفاء بقيادة العميد أيمن سيد الأهل، مدير قطاع غرب للحماية المدينة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأجهزة الأمن التى فرضت كردونا أمنيا فى محيط المكان.

وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المحالات المجاورة التى أغلقت أبوابها وساعدت القوات لإخماده.