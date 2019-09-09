وفد سوداني رسمي يتوجه اليوم جوبا لبدء مفاوضات مع «الحركات المسلحة»

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يتوجه وفد رسمي من السودان، اليوم الاثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع "الحركات المسلحة".