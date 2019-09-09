 وفد سوداني رسمي يتوجه اليوم جوبا لبدء مفاوضات مع «الحركات المسلحة» - بوابة الشروق
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وفد سوداني رسمي يتوجه اليوم جوبا لبدء مفاوضات مع «الحركات المسلحة»

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:32 ص

يتوجه وفد رسمي من السودان، اليوم الاثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع "الحركات المسلحة".


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