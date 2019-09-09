رئيس جنوب أفريقيا: لا تسامح مع الفوضى بعد الهجمات الأخيرة المناهضة للأجانب

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أنه لن يتسامح مع الفوضى والعنف في بلاده وذلك في أعقاب هجمات أخرى مناهضة للأجانب أودت بحياة شخصين على الأقل في مدينة جوهانسبرج، وفقا لتقرير جديد للشرطة في البلاد.

وقال رامافوزا - في بيان، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" الاثنين- إن حكومة بلاده لن تسمح للفوضى وللعنف أن يؤثرا على الأمن والحياة اليومية لملايين المواطنين وأغلبية الأجانب في جنوب إفريقيا الذين يحترمون القانون ولهم الحق في العيش وإدارة شؤونهم في سلام.. مشيرا إلى أن الفوضى هي جريمة ضد ازدهار واستقرار أمة بلاده.

وأفاد الراديو بأن جنوب أفريقيا تشهد منذ أسبوع موجة جديدة من الهجمات والنهب الموجهة ضد الأجانب وشركاتهم والتي أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل معظمهم من المواطنين وتم تنفيذ أكثر من 600 عملية اعتقال، كما وقعت أضرار جسيمة.. مضيفا أنه بعد مرور ثلاثة أيام من الهدوء، اندلعت أمس حوادث جديدة في عدة أجزاء من مدينة جوهانسبرج.

ومن جانبه، قال زولاني فهلا، الناطق الرسمي باسم الشرطة في جوهانسبرج، إن الشرطة اضطرت إلى إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق حشد من عدة مئات من المتظاهرين المسلحين بالعصي الذين دمروا المتاجر للمطالبة برحيل الأجانب.

يذكر أن جنوب إفريقيا تعد القوة الصناعية الرائدة في القارة، كما أنها مسرح للعنف بسبب كراهية الأجانب، كما أن أعمال الشغب التي اندلعت في الأيام القليلة الأخيرة تسببت في إثارة غضب الجميع في أنحاء أفريقيا.