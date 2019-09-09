مقتل 7 مدنيين في غارة جوية استهدفت متشددين وسط أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 7 مدنيين مصرعهم جراء غارة جوية استهدفت متشددين بقرية في مقاطعة سيد أباد بمحافظة وردك وسط أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين أن الضحايا كانوا عائدين من مراسم جنازة عندما أصابت غارة جوية سيارة كانت تقلهم في المقاطعة ، الأمر الذي أثار غضب بعض الأهالي ودفعهم لينظموا احتجاجًا بغرض الضغط على الحكومة الأفغانية لفتح تحقيق في أسباب وقوع الحادث وملابساته.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل ما لا يقل عن تسعة عناصر من حركة طالبان في غارة جوية استهدفت المحافظة ذاتها.

كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن الحادث يأتي ضمن سلسلة طويلة من الحوادث التي وقعت خلال غارات جوية تستهدف متشددين في عدة محافظات أفغانية، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، حيث تواجه الحكومة الأفغانية انتقادات شديدة بشأن الزيادة الكبيرة في حالات وفاة مدنيين وسط أعمال العنف المتزايدة في جبهات عدة في جميع أنحاء البلاد.

كما نوهت قناة "طلوع" إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف غاني أمر قوات الدفاع والأمن الوطنية في شهر مارس الماضي بالإلتزام بالقواعد الصارمة لمنع سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات الأمنية التي ينفذوها ضد المتشددين ، وعلى الرغم من ذلك ، تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث التي قتل خلالها مدنيون بعدة مناطق.