 «إيه بي سي نيوز»: كوريا الشمالية مستعدة لإعادة المفاوضات النووية أواخر الشهر الجاري - بوابة الشروق
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«إيه بي سي نيوز»: كوريا الشمالية مستعدة لإعادة المفاوضات النووية أواخر الشهر الجاري

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 8:04 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 8:04 م

أعلنت كوريا الشمالية اليوم /الاثنين/ أنها مستعدة لإعادة بدء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر شهر سبتمبر الجاري.

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية ذلك النبأ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت القمة الأخيرة التي عقدت بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بفيتنام قد انتهت بتعثر المفاوضات في الوصول لحل ينهي الخلافات بين البلدين المتعلقة بنزع السلاح النووي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح أمس /الأحد/ بأن الولايات المتحدة تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.


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