دبلوماسي سوري: مستعدون لإعادة العلاقات مع الأردن كما كانت قبل 2011

أكد القائم بأعمال السفارة السورية الجديد في الأردن شفيق ديوب اليوم الاثنين أن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات بين الأردن وسورية.

وقال ديوب، خلال لقائه بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم ، إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن على جميع الصعد.

وأضاف ديوب: "مستعدون لاعادة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل 2011".

يذكر أن ديوب حل بدلا من أيمن علوش الذي انتهت فترة عمله في الاردن قبل ايام.

وخلال فترة الأزمة السورية، اتهمت دمشق عمان مرارا بدعم من تعتبرهم "إرهابيين" في الجنوب، وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين، بعد أن دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في تصريحات له الرئيس السوري إلى حقن دماء شعبه.

وبدأت العلاقات بين البلدين بالتحسن بعد فتح منفذ (جابر/نصيب) الحدودي، في شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.

وتعتبر قضية المعتقلين، من الملفات التي أثرت على العلاقات، بعد أن اعتقلت سورية أكثر من 30 مواطنا بعد فتح المعبر، ولم تفرج إلا عن 12 شخصا منهم حتى الآن.