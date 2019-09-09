أكثر من 200 ألف منزل في الشرق الكندي دون كهرباء بسبب الإعصار دوريان

كشف مسؤولو مقاطعة نوفا سكوتشا بالشرق الكندي اليوم الإثنين من أن أكثر من 200 ألف منزل وشركة لاتزال بدون كهرباء، محذرين من أن الوضع قد يستمر لمدة أسبوع قبل استعادة الكهرباء في بعض المناطق في المقاطعة، التي تأثرت بشكل كبير بسبب الإًعصار "دوريان".

وتستمر الطواقم في عمليات البحث وإصلاح خطوط الكهرباء التي تم قطعها عبر نوفا سكوتشا في أعقاب العاصفة القوية دوريان، وسط حالات انقطاع وإغلاق واسعة النطاق، بما في ذلك جميع المدارس العامة.

ولا يزال هناك أكثر من 200 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في جميع أنحاء منطقة المحيط الأطلسي.

وقالت كارين هوت رئيسة شركة نوفا سكوتشا باور لشبكة "سي بي سي" اليوم الاثنين "هناك أجزاء معينة من هاليفاكس أستطيع أن أقول ، بعد أن رأيتها بشكل مباشر ، هناك بعض الترميمات المعقدة للغاية التي يجب أن تحدث". وأضافت "هناك بعض الأضرار الكبيرة."

واقترب دوريان من المنطقة كإعصار من الفئة الثانية وضرب اليابسة بالقرب من هاليفاكس مساء السبت كعاصفة ما بعد الاستوائية مع رياح قوية.