الجيش الروسي يقوم برحلة مراقبة فوق بولندا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن جنودا من روسيا وبيلاروسيا يقومون برحلة مراقبة على متن طائرة مراقبة روسية من طراز "آ إن-30بي" فوق الأراضي البولندية في إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة الدولية.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه سيتم تنفيذ رحلة مراقبة فوق بولندا اعتبارا من اليوم وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري وأقصى مدى هو 1400 كيلومتر.



وقالت وزارة الدفاع الروسية "ستحلق طائرة المراقبة الروسية على طول طريق متفق عليه مع الطرف الذي سيراقب، وسيراقب المتخصصون البولنديون على متن الطائرة استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام الاتفاقية".



كما أبلغت وزارة الدفاع الروسية بأن البعثة المشتركة للولايات المتحدة وأوكرانيا ستقوم في نفس الفترة برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة مراقبة رومانية من طراز "أ إن-30". ومن المقرر أن يتحقق المتخصصون الروس الذين يكونون على متن الطائرة من الامتثال الصارم لمعايير الطيران المتفق عليها واستخدام معدات المراقبة المنصوص عليها في الاتفاقية.