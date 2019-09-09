مصادر: البنك المركزي الإسباني يسهل التعاملات المصرفية لحكومة مادورو في فنزويلا

قالت مصادر إنه في ظل رفض عدد متزايد من بنوك العالم تحويل الأموال لصالح حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عثرت فنزويلا على حليف لها يتمثل في البنك المركزي الإسباني للقيام بمعاملات مالية لصالح هذه الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء من مصدرين مطلعين القول إن بنك فنزويلا المركزي يعتمد بصورة متزايدة على نظيره الإسباني لتحويل واستقبال الأموال من الخارج، في الوقت الذي دفعت العقوبات الأمريكية على فنزويلا الكثير من البنوك والمؤسسات المالية الدولية للابتعاد عن تعاملات فنزويلا.

وقال أحد المصادر إن مسؤولي البنك المركزي الفنزويلي أبلغوا المتعاملين مع فنزويلا باللجوء إلى بنك إسبانيا المركزي كخيار لإجراء التحويلات المالية من وإلى حكومة فنزويلا، مؤكدين في الوقت نفسه أن المعاملة قد تستغرق شهرا على الأقل لإنجازها في ظل الرقابة الصارمة التي تخضع لها تعاملات فنزويلا المالية.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحكومة الإسبانية تدير بمهارة العلاقات مع كل من الرئيس مادورو ومنافسه السياسي خوان جويدو الذي يحظى باعتراف أكثر من 50 دولة كرئيس مؤقت شرعي لفنزويلا. وفي حين يقيم ليوبولدو لوبيز أحد أبرز حلفاء جويدو كلاجئ في المقر الرسمي للسفير الإسباني في عاصمة فنزويلا كاراكاس، فإن حكومة مدريد تحتفظ بعلاقات طبيعية مع مادورو وحلفائه.

وتأتي مساعدة بنك إسبانيا المركزي، لحكومة مادورو في وقت حرج بالنسبة للحكومة التي تعاني صعوبات اقتصادية شديدة، بعد قرار بنك "زراعات" الحكومي التركي وقف تقديم خدماته لحكومة فنزويلا.