وزير التعليم العالي يناقش مع عمداء جامعة سوهاج خطة استقبال العام الدراسي الجديد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس عمداء الكليات بجامعة سوهاج لمناقشة خطة الوزارة في ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩، بقاعة اجتماعات اكاديمية البحث العلمي "بجزيرة قرمان"، بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وقال عبدالغفار، إن العام الدراسي الجديد سينطلق تحت شعار "انضباط تام للعملية التعليمية"، مشددًا على أهمية انتظام الدراسة من يومها الأول عن طريق متابعة دورية لنظام العمل بشكل منتظم وبصفة يومية عن طريق رؤساء الجامعات في ضوء الجداول المبلغ بها من الأقسام، مؤكدًا على محاسبة كل مقصر في عمله بشكل واضح سواء من الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس.

وناشد وزير التعليم العالي عمداء الكليات بالقيام بدور ملموس في تطوير المناطق العشوائية القرى الأكثر فقرًا تماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات، وفيما يخص الانشطة الطلابية أكد على الاهتمام بنشاط الجوالة والأسر الطلابية ومشاركة اتحاد طلاب الجامعة في كافة الاجتماعات الرسمية كونهم في مرحلة عمرية مهمة بالنسبة لبناء الشخصية السوية وبناء الأوطان بوجه عام.

وفي السياق نفسه أشار عبد الغفار، إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في التنمية وفي تنفيذ مخططات الدولة والحفاظ على استقرارها، كونها الذراع الفني بجوار السلطة التنفيذية، وذكر أن الرئيس السيسي أكد على اهمية العلم والعلماء وعلى اعتماد الدولة على الجامعة لما تقوم به من دور كبير في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة متمثلة في الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية والبيطرية والتوعوية.

وألقى اللواء العصار، كلمة قصيرة أعرب فيها عن سعادته بوجوده مع رئيس وعمداء جامعة سوهاج، مطالبًا إدارة الجامعة أن تكون الجهة الاستشارية لجميع المشروعات القومية داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري، على التواصل المستمر والتعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة، مشيرًا إلى دور جامعة سوهاج في التواجد بشكل ميداني في كل المشروعات التي تنفذ داخل المحافظة، وأن الجامعة تعتبر مرجعية مهمة بالنسبة للمحافظة وهي المحرك الأساسي للتنمية بسوهاج.