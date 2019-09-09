 العثور على قطع أثرية تعود لقرون في جاوة الشرقية بإندونيسيا - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2019 7:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

العثور على قطع أثرية تعود لقرون في جاوة الشرقية بإندونيسيا

الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
جاكرتا - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 7:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 7:34 ص

عثرت السلطات الإندونيسية على قطع أثرية تعود إلى مئات السنين في موقع لعبادة الأسلاف في حقل للأرز في قرية جيدوج بمدينة بليتار في إقليم جاوة الشرقية.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، أن السلطات قامت بتأمين المكان لمزيد من البحث والتحقيق حول منطقة موقع "بوندين جوكو بانجون" بعد أن تم اكتشاف عملة نقدية وتمثال لرأس تنين، ويعتقد السكان أن موقع العبادة جزء من معبد جيدوج.

وأضافت الصحيفة أنه عثر على جميع المقتنيات الأثرية المكتشفة داخل مسافة تبعد 35 مترا فقط من موقع "بوندين جوكو بانجون"، ونقلت عن تري إيمان براسيتيونو رئيس وكالة السياحة والثقافة إن العملة المكتشفة عليها علامة تشير إلى عام 1866 ونسخت بأحرف جاوية سنسكريتية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك