 الصين تدعو لضبط النفس وتعزيز الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني - بوابة الشروق
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الصين تدعو لضبط النفس وتعزيز الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 4:49 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 4:49 م

دعت الصين الإثنين، الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتعزيز الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) وتنفيذها، مطالبة في الوقت نفسه الجانب الأمريكي بالتخلي عما سمته بـ "ممارساتها الخاطئة بفرض أقصى الضغوط على إيران".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم تعليقا على قرار إيران تقليص التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة- "نعتقد أن سياسة أمريكا بممارسة أقصى ضغط على إيران هي السبب الرئيس للتوتر في الملف النووي الإيراني.. يتعين عليهم التخلي عن أخطائهم بفرض العقوبات وأقصى الضغوط على إيران".
وحثت يينغ الأطراف المعنية على دعم حل المشاكل من خلال الحوار في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، معربة عن أملها أن "تلتقي الأطراف المعنية في منتصف الطريق وتعمل معا من أجل التخفيف من حدة التوترات في القضية النووية الإيرانية"..وشددت على أن الصين ستواصل القيام بدور بناء في السعي لنزع فتيل التوترات في المنطقة.

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