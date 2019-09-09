راموس يعادل رقم كاسياس في قائمة الأكثر تمثيلا لمنتخب إسبانيا

تمكن سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم، من معادلة رقم الحارس إيكر كاسياس، كأكثر اللاعبين تمثيلا للفريق، وذلك بعد مشاركته في فوز منتخب إسبانيا 4 / صفر على ضيفه منتخب جزر فاروه اليوم الأحد في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل راموس ظهوره في المباراة رقم 167 مع منتخب إسبانيا، بعد لعب في المباراة التي أقيمت بمدينة خيخون الإسبانية في الجولة السادسة بالمجموعة السادسة للتصفيات، وهو نفس عدد اللقاءات التي شارك فيها كاسياس مع المنتخب الإسباني.

وكان راموس قد سجل رقما قياسيا باسمه بعدما بات أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في تاريخ المنتخب الإسباني قبل بضعة أشهر.

وحقق اللاعب الإسباني المخضرم فوزه رقم 124 مع منتخب بلاده في المباراة التي كانت بمثابة تكريم لإبنة لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا.

وأحرز راموس 21 هدفا خلال مسيرته الدولية مع المنتخب الإسباني، الذي توج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012، والذي يمتلك لقبا وحيدا في كأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا.

وأشاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالرقم الجديد الذي حققه راموس، حيث تحدث عنه قائلا "إنه بمثابة أسطورة حية لإسبانيا سوف تواصل تحطيم الأرقام القياسية".