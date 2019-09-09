البرهان يكشف خطة السودان لإعادة هيكلة أجهزة أمنية

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ، اليوم الاثنين، أنه سيتم العمل مع جميع الأطراف السودانية والدولية على رفع اسم السودان من قوائم الدول الداعمة للإرهاب.

وقال البرهان ـ في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية " اليوم الاثنين ـ إن الأسباب التي أدت إلى ضم السودان إلى قائمة الدول الداعمة للإرهاب انتهت ، مؤكدا تغيير نظرة المجتمع الدولي للسودان بمجرد حدوث التغيير في السياسات والنظام .

وكشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني عن خطة الخرطوم لإعادة هيكلة الاجهزة الامنية، خلال المرحلة الانتقالية .

وقال البرهان إنه "تم الشروع في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها، خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني"، مضيفا: "القوات المسلحة لها واجبات محددة والضامن هو الشعب السوداني".

وأضاف المسؤول العسكري أن "الجميع يعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تشكيلة حكومة عبد الله حمدوك.