مرشح لمجلس النواب الأرجنتيني يدعو لإعادة التفاوض بشأن صندوق النقد الدولي

قال مرشح لعضوية مجلس النواب الأرجنتيني، الأحد، إن بلاده تحتاج إلى إعادة التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن سيرجيو ماسا، المرشح لعضوية المجلس عن بوينس آيرس إن "الأرجنتين تحتاج لإعادة التفاوض بشأن القرض من أجل أن ينمو ويتطور الاقتصاد ولتجنب الإضرار بالمواطنين".

وفى الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة هيرنان لاكونزا، إن بلاده ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد بهدف تمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على السداد.

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرضت العملة المحلية (البيزو) لضربة عنيفة بسبب الغموض السياسي الذي أعقب الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم 11 أغسطس الماضي.