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انخفاض عدد طلاب المدارس في رومانيا لأقل معدل في 30 عاما

بوخارست - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 7:33 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 7:33 ص

بدأ العام الدراسي الجديد (2019 – 2020) في رومانيا بأقل عدد من الطلاب في 30 عاما، وترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى التراجع السكاني والهجرة.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن العام الدراسي الجديد بدأ هذا العام مبكرا عن موعده المعتاد بأسبوع (15 سبتمبر)، وأن أعداد تلاميذ المدارس في رومانيا انخفض بصورة مطردة على مدى العشر سنوات الأخيرة من نحو 4ر3 مليون في بداية العام الدراسي (2009 – 2010) إلى 01ر3 مليون في مستهل العام الدراسي (2018 – 2019) ومن المحتمل أن يكون أقل من 3 ملايين في بداية العام الدراسي (2019 – 2020) وهذا أقل معدل سجل بعد عام 1990.


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