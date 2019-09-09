مسؤول بريطاني: تعليق عمل البرلمان سيبدأ مساء اليوم

قال مسؤول بريطاني، إنه سيتم تعليق عمل البرلمان مساء اليوم، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

وقطع المئات من الأشخاص طريق "وايت هول" المزدحم عادة بالعاصمة البريطانية لندن، مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون عمل البرلمان .

ونجح جونسون يوم الأربعاء الماضي في مناشدة الملكة إليزابيث الثانية بتعليق البرلمان في لندن من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر عندما يعتزم تقديم برنامجه الحكومي في جلسة برلمانية جديدة.

ويشار إلى أن عمل البرلمان يُعلق بشكل روتيني ولكن هذه الخطوة مثيرة للجدل للغاية حيث تأتي قبيل موعد خروج بريطانيا المعتزم من الاتحاد الأوروبي بريكست الذي يحل في 31 أكتوبر.

ويتسبب هذا التعليق في تقليص الفترة التي يمكن فيها لأعضاء البرلمان مناقشة الإجراءات التشريعية المحتملة للحيلولة دون حدوث بريكست دون اتفاق.