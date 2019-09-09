مجلس الوزراء الجزائري يصدق رسميا على مشروع قانون الانتخابات

صدق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على مشروع قانون السّلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي طالب بها الشّعب منذ بداية الحراك في الـ22 من فبراير الماضي.

وقد صادق المجلس على نص القانون المعدل للانتخابات، تحضيرًا للاستحقاق الانتخابي الذي من المرجّح أن يجرى قبل نهاية السّنة الجارية، في الوقت الذي ينتظر فيه استدعاء هيئة الانتخابات، حسبما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح في خطابه الأخير.

وقال رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، إن قيادة الجيش وقفت إلى جانب الشّعب في "هذه المرحلة التّاريخية التي تمر بها البلاد"، في حين اعتبر الفريق قايد صالح اليوم في زيارته لمدينة وهران (غرب العاصمة)، الانتخابات "بوابة أولى للخروج من الأزمة "، مضيفا "حرصنا على الحفاظ على مؤسسات الدّولة وهيبتها".

كما صادق مجلس الوزراء على " مقترحات هيئة الوساطة التي قدّمتها في تقرير مفصّل أمس خلال لقائها بالرّئيس المؤقت".

وأثنى بن صالح على هيئة الوساطة والحوار، "التي ساهمت في إرساء الأسس الملائمة لتنظيم الرّئاسيات"، مؤكّدًا أن مجلس الوزراء صادق على اقتراحاتها دون أية تعديلات، مشيرًا إلى "أنه تم خلال المرحلة الأخيرة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتجنيب البلاد من عديد المشاكل".