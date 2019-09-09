فرنسا: من المبكرر للغاية رفع العقوبات المفروضة على روسيا بشأن أوكرانيا

أكدت فرنسا أنه من المبكر للغاية أن تُرفع العقوبات المفروضة على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وعلى الرغم من ترحيب وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان - خلال مؤتمر صحفي أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الإثنين/ - بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الماضية بغرض تخفيف حدة الأزمة بين البلدين، من بينها ترتيب عملية تبادل سجين خلال نهاية الأسبوع الماضي، غير أنه شدد على أنه من السابق لأوانه رفع العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال لودريان "لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات، نحن نشهد حالة ذهنية جديدة مقارنة بتلك الحالة التي كانت موجودة خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي نعرب عن سرورنا إزاءه".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية المحلية والإقليمية التي جرت أمس /الأحد/ في شبه جزيرة القرم؛ "لإن المنطقة تخص أوكرانيا وليس روسيا".