تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الحوامدية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامهم بسرقة سيارة بالإكراه في الحوامدية.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد تعرض قائد سيارة للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه 3 عاطلين بحجة توصيلهم لعمله بإحدى شركات توصيل المواطنين وفور وصولهم لمنطقة الحوامدية بجنوب الجيزة، انتهزوا فرصة مرورهم بمنطقة خالية من المارة وهددوه بالأسلحة واستولوا على سيارته.

وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهم، وبضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السيارة فحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.