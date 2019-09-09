 كوريا الجنوبية ترسل فريق الاستجابة السريعة إلى واشنطن لإنقاذ سفينة شحن - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية ترسل فريق الاستجابة السريعة إلى واشنطن لإنقاذ سفينة شحن

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 11:43 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 11:43 ص

قررت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم (الإثنين) إرسال فريق الاستجابة السريعة المكون من 8 مسؤولين، إلى موقع حادث انقلاب سفينة "جولدن راي" للشحن التابعة لشركة هيونداي جلوبيس الكورية الجنوبية، في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية إن الفريق يتكون من 3 مسؤولين في الوزارة، و5 مسؤولين معتمدين في الملحقية العسكرية الكورية وغيرهم في الولايات المتحدة.

وتتولى قوات خفر السواحل الأمريكية مسؤولية عملية الإنقاذ لـ 4 كوريين جنوبيين محبوسين في غرفة المحرك في السفينة، بينما سيقدم الفريق الدعم القنصلي.

وتعرضت السفينة التي تنقل السيارات، للميل بقدر 80 درجة قبالة الساحل الشرقي بالقرب من ميناء في برونزويك بولاية جورجيا بالولايات المتحدة، وتم إنقاذ 20 شخصا من إجمالي طاقم الناقلة البالغ عددهم 24 شخصا ومن ضمنهم 6 كوريين جنوبيين و13 فلبينيا وامريكي، وتجري عملية الإنقاذ حاليا.

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