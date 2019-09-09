وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى عاصمة موريشيوس "بور لوي"، في آخر محطة له في جولته الأفريقية التي استمرت أسبوعا واحدا وشملت موزمبيق ومدغشقر.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين أن آلاف المواطنين احتشدوا أمام النصب التذكاري "ماري ملكة السلام" الذي من المقرر أن يقيم البابا فرنسيس قداسا هناك .. مشيرا إلى أن البابا فرنسيس وجه قبل زيارة موريشيوس، رسالة عبر فيديو مسجل أشاد فيه بالشعب في موريشيوس ووصفه بـ"الغني بالتقاليد الثقافية والدينية المتنوعة".

يذكر أن موريشيوس يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليون نسمة يعتنق 52٪ منهم الديانة الهندوسية، و30% المسيحية ومعظمهم من الكاثوليك، و18٪ من المسلمين.