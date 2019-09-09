أردوغان: تركيا ستخفض أسعار الفائدة قريبا إلى ما دون 10%

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن بلاده سوف تخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 10 بالمئة قريبا، وأن التضخم سوف يتبعها.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن اردوغان قوله في كلمة متلفزة اليوم الأحد إننا "نقوم بالخفض وسنخفض أسعار الفائدة إلى رقم من خانة واحدة في أقصر فترة. وبعد أن تنخفض، سينخفض التضخم أيضا إلى رقم من خانة واحدة".”

ويعد تراجع التضخم بعد انخفاض أسعار الفائدة هو معلومة واضحة في اعتقاد ارودغان الشخصي بأن الأسعار يتباطأ ارتفاعها عندما تقل تكاليف الإقراض.

ويرى معظم خبراء الاقتصاد أن العكس هو الصحيح.

وتأتي تصريحات اردوغان بعد يوم من تصريحه بأنه يرى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

كان الرئيس التركي قد فصل محافظ البنك المركزي في يوليو لعجزه عن مجاراة توقعاته بإجراء تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة.

وأقدم المحافظ الجديد على خفض بمقدار 425 نقطة لأسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع الأول الذي ترأسه.

ويبلغ سعر الفائدة حاليا عند 75ر19 بالمئة.

ووفقا لبلومبرج، قفزت الليرة بنسبة 1ر2 بالمئة في الأيام الخمسة الممتدة حتى يوم السادس من سبتمبر، في أول مكاسب أسبوعية لها منذ التاسع من أغسطس الماضي.