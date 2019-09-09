بومبيو يستدعي المبعوث الأمريكي لأفغانستان عقب إلغاء محادثات السلام مع طالبان

ذكرت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو استدعى المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، إلى واشنطن، وذلك بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحادثات السلام مع حركة طالبان.

ونقلت الصحيفة عن بومبيو قوله إن مفاوضات السلام مع طالبان قد توقفت وانتهت في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب إلغاء المفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى مفاوضات السلام مع حركة طالبان ومن ضمنها لقاء سري كان مقررا أمس الأحد مع قيادات الحركة في منتجع كامب ديفيد، وذلك عقب تبني طالبان هجوما وقع الخميس الماضي في كابول وأسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.