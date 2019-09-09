إعصار فاكساي يضرب طوكيو برياح عاتية ويودي بحياة شخص واحد

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ضرب إعصار فاكساي منطقة طوكيو الكبرى باليابان، اليوم الاثنين، برياح مدمرة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة عشرات آخرين.

ومر الإعصار بشرق اليابان، لكن الخبراء ما زالوا يحذرون من فيضانات ورياح قوية وأمطار غزيرة وأمواج عالية في شمال شرق البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن امرأة في الخمسينات من عمرها توفيت في طوكيو بعد أن تعرضت على ما يبدو لإحدى الزوابع.

وأطاح الإعصار ببعض أسطح المباني وتسبب في تعطيل النقل وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، فيما أسقط برجين من الصلب لنقل التيار الكهربائي في مقاطعة تشيبا .

وذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أن 793 ألف أسرة تقريبا لا تزال محرومة من التيار الكهربائي في مقاطعات طوكيو وإيباراكي وتشيبا وكاناجاوا وشيزوكا.

وكانت شركة سكك حديد شرقي اليابان تنوي استئناف جميع خدمات القطارات في منطقة طوكيو الكبرى الساعة الثامنة صباحا، ولكن تم تأجيل الكثير من خدمات القطارات أو إبقائها معلقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم إلغاء أكثر من 160 رحلة طيران اليوم الاثنين بعد إلغاء 135 رحلة أمس الأحد.

ومر فاكساي قبالة مقاطعة فوكوشيما بحلول الساعة الثانية مساء اليوم الاثنين(بالتوقيت المحلى-0500 بتوقيت جرينتش) بعد أن وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا قبل الساعة 5 صباحا بقليل، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن العاصفة كانت تتجه صوب شمال شرقي البلاد بسرعة30 كيلومترا في الساعة وبلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة 126 كيلومترا في الساعة وزوابع شدتها 180 كيلومترا في الساعة.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن منسوب مياه الأمطار الناجمة عن إعصار فاكساي بلغ 440 ملليمترا في مدينة إيزو بمقاطعة شيزوكا.