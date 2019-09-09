هولندا وألمانيا تبدأن مهمة إغاثة في جزر الباهاما غدا الثلاثاء

من المنتظر أن يبدأ جنود بحرية من هولندا وألمانيا غدا الثلاثاء مهمة إغاثية في منطقة جزر الباهاما بعد الخراب المدمر الذي خلفه إعصار "دوريان".

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الاثنين، أن سفينة الإنزال الهولندية "يوهان دي فيت"، وهي حاملة مروحيات، تبحر منذ أمس الأحد متوجهة إلى منطقة الكارثة.

ويتواجد على سطح السفينة 66 جنديا من جنود البحرية الألمانية.

من جانبه، قال هنينج أوته، المتحدث باسم كتلة تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، لشؤون السياسة الدفاعية:" هي رغبة بالنسبة لنا أن ندعم الناس ميدانيا في التغلب على مضار الإعصار على أفضل وجه ممكن، ولهذا تقوم قوات المهمة بإمداد السكان بالمواد الغذائية ومياه الشرب التي يحتاجونها بشكل ماس".

وأضاف أوته: "كما أنهم يقومون بإعداد صورة عن الوضع بالنسبة للأضرار الناجمة"، مشيرا إلى أن المهمة يجري تنفيذها بتعاون وثيق مع القوات المسلحة الهولندية.

وحسب تصريحات وزارة الدفاع، فإن من المنتظر أن تستمر المهمة حتى الثامن عشر من سبتمبر الجاري، وكانت السفينة رست في ميناء فيليبسبورج في جزيرة سان مارتين بالكاريبي وتلقت هناك بضائع ومواد.

يذكر أن السفينة وطاقمها توجها إلى المنطقة بالأساس لإجراء تدريب لإعطاء شهادة لممارسة العمل البحري.

وتعتبر السفينة " يان دي فيت" سفينة متعددة الوظائف ويمكنها أيضا أن تعمل كناقلة ومنصة عمل متنقلة.