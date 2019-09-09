عودة الصادرات الألمانية للتحسن في يوليو

عقب الخفوت في يونيو الماضي، عاودت الصادرات الألمانية للتحسن في تموز/يوليو الماضي رغم استمرار النزاعات التجارية على المستوى الدولي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الاثنين أن إجمالي قيمة الصادرات الألمانية في يوليو الماضي بلغت 115.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بنفس الشهر عام 2018 و0.7% مقارنة يونيو عام 2019.

وفي المقابل، تراجعت الواردات إلى ألمانيا في تموز/يوليو الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.9% ، لتصل قيمتها إلى 93.7 مليار يورو، وبنسبة 1.5% مقارنة بحزيران/يونيو الماضي.

وبوجه عام، ارتفعت الصادرات والواردات الألمانية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام على نحو طفيف مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.