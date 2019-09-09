الداخلية العرب: انطلاق المؤتمر العربي الـ١٧ لأجهزة الحماية المدنية الأربعاء المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مدينة مراكش بمشاركة رؤساء وممثلي هذه الأجهزة في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية.

وذكر المكتب العربي للإعلام الأمني بالقاهرة والتابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان له، أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ، من بينها، المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وتصور عن دور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، فضلاً عن التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومساهمة شركات التأمين في مصادر تمويل أجهرة الدفاع المدني ودورها في تحمل تكاليف تدخلها .

كما سينظر المؤتمر في مشروعين هامين يتعلق الأول بـ"اتفاقية عربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ" والثاني بـوضع "كود عربي موحد للرقابة على استيراد المواد المفرقعة والخطرة ونقلها وتداولها " .

وسيستعرض المؤتمر كذلك آراء الدول الأعضاء بشأن جدوى إعداد مشروع اتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، ودور هذه الأجهزة في مواجهة الأعمال الإرهابية .

ومن المقرر أن ترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.