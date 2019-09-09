مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعلن إفراج فنزويلا عن معتقلين

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قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الاثنين إن السلطات الفنزويلية أطلقت سراح 83 معتقلا بموجب اتفاق مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك في تقرير قدم نظرة قاتمة للأزمة المتفاقمة في فنزويلا.

وقالت باشيليت لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إنه بالإضافة إلى الإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا بدون إجراءات قانونية، سمحت السلطات بزيارات من مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى السجن.

ووافقت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على إقامة آلية لمراجعة قضايا المعتقلين بشكل فردي.

وعلى الجانب الأخر، أشارت مفوضة حقوق الإنسان الأممية إلى استمرار عمليات إعدام غير قانونية بواسطة قوات الشرطة الخاصة في الأشهر القليلة الماضية، من بينها 57 حالة في يوليو فقط.

وأوضحت باشيليت إن القوات الخاصة "تلقت دعما من أعلى المستويات من الحكومة".

وأقرت المسؤولة الأممية مع ذلك بأنه تمت إدانة 104 من أفراد القوات الأمنية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الفترة بين آب/أغسطس 2017 وأيار/مايو هذا العام.

وبشكل عام، ذكرت باشيليت إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي مستمر في التدهور سريعا.