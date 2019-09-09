سفير باكستان: علاقتنا بمصر تشهد أزهى عصورها

أكد سفير باكستان لدى مصر مشتاق علي شاه أن العلاقات بين القاهرة وإسلام أباد تشهد أزهى عصورها، وأن هناك توافقا في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا الدولية.

وقال السفير الباكستاني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللقاءات رفيعة المستوى التي جمعت القيادات السياسية بكلا البلدين أعطت زخما للعلاقات الثنائية، آخرها اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء باكستان عمران خان على هامش القمة الإسلامية التي عقدت بمكة المكرمة في شهر مايو الماضي.

وكشف علي شاه، على هامش احتفال السفارة بيوم الدفاع الباكستاني، عن تنظيم منتدى اقتصادي مصري باكستاني خلال شهرين في إسلام آباد بحضور ممثلي الحكومة المصرية وهيئة تنمية قناة السويس وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين، وذلك في إطار سعي الحكومة الباكستانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري في ضوء ما تتمتع به البلدان من إمكانيات هائلة.

ولفت إلى أنه رغم تميز العلاقات التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة، فإن التعاون التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى تلك العلاقات.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يتجاوز 200 مليون دولار سنويًا، وهو ضئيل جدًا مقارنة بحجم اقتصاد البلدين، مشيرا إلى وجود إرادة جادة لتغيير هذا الوضع بما يعود بالنفع على البلدين.