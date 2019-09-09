اشتهرت دونات حول العالم، بمعجناتها الشهية ذات الأطعمة المميزة المعتادة؛ لكن السيد دونات بصدد إعطاء مذاقًا جديدًا لحلواه؛ ليحتفل مع اليابانيين بفصل الخريف الممزوج بطعم الدونات المحلاة بالبطاطة.

وتتناول "جابان تايمز" فى موضوعا لها تفاصيل المذاق الجديد وسبب اختياره.

ولا تعد تلك المرة الأولي التى يلبى فيها السيد دونات رغبات اليابانيين بنكهة جديدة متميزة، حيث أخرج من قبل الدونات بنكهة الشاى الأخضر والآن تأتى الدونات بالبطاطة التى تميز فصل الخريف اليابانى.

وحسب الصحيفة فقد أجريت إحصائية على محبي الدونات اليابانيين ليختاروا طعما جديدة، حيث أجرى الاستطلاع على 100 شخص لتتصدر نكهتى الشيكولاته والبطاطة نتائج الاستطلاع وبما أن الشيكولاته ليست بالأمر الجديد على دونات، فقرر السيد دونات أن يخرج على اليابانيين بـ5 أنواع دونات لذيذ بطعم البطاطة.

وتشتمل الوصفة على مزج بودرة البطاطة مع العجين لعمل حلوى ناعمة الملمس ومحببة المذاق والتى ينصح السيد دونات بتسخينها فى المكرويف لمدة 15 لجعلها بالحرارة المناسبة.

وبجعلها مسقولة للغاية وبمظهر يشبه شكل البطاطة، تتوقع الصحيفة أن تكون تلك الدونات صاحبة الصورة الأبهي بين مثيلاتها من الدونات الكلاسيكية.

وتوضح الصحيفة أن وصف الدونات الجديدة تشابه لحد بعيد طبق الديجكو إيمو الشعبى لدى اليابانيين لذا قد تكون الدونات مقرمشة بعض الشيئ.

ويتم تتويج الدونات بحلقة من البطاط لإتاحة القضمات الممتعة لمحبى الحلوي.

وترشح الصحيفة الدومنات بالبطاطة المعسولة والبطاطة الوردي، أن تكون هى ذات المظهر الأكثر جاذبية فى تلك النسخة الجديدة من الدونات.

ويذكر أن دونات البطاطة ستستمر فى الأسواق حتى 26 سبتمبر المقبل؛ لذا نصحت الصحيفة جمهور الدونات بتجربة أكثر من نوع للمذاق الجديد لكى لا يفوتهم شيء.