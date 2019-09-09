ماركو رويس لـDW: أي شيء غير الفوز على إيرلندا الشمالية اليوم «مرفوض»

يستعد المنتخب الألماني لملاقاة منتخب إيرلندا الشمالية، اليوم الاثنين، على ملعب بيلفاست التي سيتوجه إليها وحقائبه مثقلة بهزيمة موجعة تكبدها في هامبورغ من قبل "الطواحين الهولندية" (2-4). ماركو رويس يكشف لـDW رد الفعل الألماني.



مني المانشافت مساء الجمعة الماضية بهزيمة نكراء (4-2) أمام ضيفه الهولندي، ما تسبب في فقدانه للعلامة الكاملة في التصفيات الحالية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

الآن، يواجه المنتخب الألماني (التاسع من سبتمبر) منتخب إيرلندا الشمالية، حيث ستدور المنافسة بينهما على صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات، بعد أن تجمد رصيد الألمان عند تسع نقاط مكتفيا بالمركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف إيرلندا الشمالية.

قائد فريق دورتموند، الدولي ماركو رويس يشرح في الحوار التالي مع DW لماذا الفوز في هذه المباراة أكثر من ضروري:



DW: في الشوط الأول كان المنتخب الألماني لكرة القدم متقدما بهدف دون رد، وبعد انتهاء المباراة وجد نفسه منهزما بأربعة أهداف مقابل هدفين. فماذا حدث؟

ماركو رويس: اعتقد أننا أضعنا الصفوف. تراجع أداؤنا في خط الدفاع، ما مكّن من حدوث فراغات. الأهداف تُحرز بسبب أخطاء فردية، وهولندا استغلت ذلك بدم بارد. وحسب رأيي ونظرا لمجريات الشوط الثاني، فقد استحق الهولنديون الفوز. أما نحن فكان بإمكاننا تفادي الخسارة.

ما هي أسباب هذه الخسارة؟ هل هو التكتيك الخاطئ أم هي قلة العزيمة، أم أن الأمر يتعلق بكل بساطة بالمستوى الرفيع للمنتخب المنافس؟

حين نمرر الكرة للمنتخب المنافس، فإن ذلك خطأ فردي، لا يمكن بعد ذلك تداركه في الصفوف الخلفية. فأي محاولة لصد الهجوم تكون عادة متأخرة ولا تجدي. وكأنك تسير على جسر ضيق معلق بين جبلين مرتفعين، وليس بإمكانك سوى مواصلة الطريق. وهذا أمر مؤسف، لأن الشوط الأول كان جيدا بالنسبة لنا. لم نقدم أداء مميزا لكن على الأقل كان دفاعنا مستقيم. غير أننا لم نحافظ على هذا المستوى طيلة المباراة كما حدث في مباراة الذهاب في هولندا.

كيف كانت الأجواء في كابينة اللاعبين؟

الصدمة.

ما الذي عليكم تغييره الاثنين في مباراة إيرلندا الشمالية؟

علينا الفوز في هذه المباراة، وهذا أكيد. على الأرجح ستكون مباراة مغايرة تماما أمام منتخب إيرلندا الشمالية. سوف نسعى إلى السيطرة على الكرة بشكل أكبر، والتموقع في الصفوف الأمامية، وهو أمر إيجابي بالنسبة للمهاجمين على وجه الخصوص. أمام هولندا تراجعنا إلى الخلف، وبالتالي كانت المسافة طويلة للوصول إلى المرمى. وأي شيء غير الفوز أمام إيرلندا الشمالية فهو مرفوض.