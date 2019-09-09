تقرير: قيادة شركات الطاقة العالمية تتجه نحو المساواة بين الجنسين بحلول عام 2090

هناك بعض الأخبار الجيدة بعد الكثير من الأخبار المحبطة للمهتمين بالتنوع بين الجنسين في مجال صناعة الطاقة العالمية، وفقا لتقرير جديد لمؤسسة "إس آند بي جلوبال" صدر اليوم الاثنين .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أنه على الجانب الإيجابي، يتسارع تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات الطاقة ، في المناصب التنفيذية والإدارية العليا، وتضاعفت تقريبا حصة النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية أو وظائف على المستوى التنفيذي منذ عام 2000، لتصل إلى 15% و13% على الترتيب .

لكن هؤلاء المهتمين لا يجب أن يشعروا بالحماس الشديد، لأنه بناء على الاتجاهات الحالية، لاتسير النساء على الطريق لشغل نصف مناصب مديري شركات الطاقة حتى عام 2058. ولن يحصلن على التكافؤ في المناصب التنفيذية والإدارية العليا قبل تسعينيات القرن الحالي.

ولا تعد مثل هذه النتائج مفاجئة للغاية بالنسبة لصناعة الطاقة، حيث سادت ثقافة نادي الأولاد الكبار منذ فترة طويلة. وبالمقارنة، شكلت النساء نحو 20% من الوظائف في فئة المناصب التنفيذية العليا في جميع الشركات الأمريكية، وفقا لدراسة أجرتها شركة "McKinsey & Co" في عام 2018، ولا توجد الآن مجالس إدارية من الرجال فقط في مؤشر ستاندرد & بورز500 .

وأبرز تقرير "ستاندرد & بورز جلوبال" التباينات الجغرافية في التنوع بين الجنسين. وكانت نسبة النساء بين أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين في صناعة الطاقة قريبة من 30% في نيوزيلندا وأعلى من 20% في النرويج وفرنسا وتايلاند وماليزيا والفلبين، مع نسبة قليلة للغاية في اليابان وكوريا الجنوبية وباكستان (أقل من 5%).

واستند التقرير إلى تحليلات شملت 799 شركة في 30 دولة.