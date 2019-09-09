بلومبرج: احتدام الخلافات بين الهند وكبار منتجي السكر الآخرين مع انخفاض الأسعار لأدنى مستوياتها

سجلت أسعار السكر انخفاضا إلى أدنى مستوى لها خلال 11 شهرا في الأسواق العالمية، وذلك على عكس التوقعات التى كانت تشير إلى ارتفاع الأسعار وانتهاء أوضاع وفرة المعروض من تلك السلعة في الأسواق العالمية.

وتتركز الأضواء على الهند وهى الدولة المنتجة الرئيسية الثانية للسكر في العالم، والتى يتذبذب انتاجها، في الوقت الذي ينتقد فيه منافسوها من منتجى السكر الآخرين سياسة الإعانات الحكومية لدعم صادرات السكر التى تنتهجها نيودلهي.

وذكرت يوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن سياسات الحكومة الهندية بشأن دعم وحصص تصدير السكر أثار تحديا من جانب المنتجين الآخرين في منظمة التجارة العالمية .

أشارت بلومبرج إلى التقارير التى تشير إلى أن الخلافات المتصاعدة بين الهند ومنافسيها من مصدرى السكر الآخرين ستحتل مكانا على جدول أعمال الرئيس البرازيلى جاير سونارو خلال زيارته للهند في شهر تشرين ثان / نوفمبر المقبل .

يذكر أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في انتاج السكر عالميا.

ويحتل هذا الخلاف أيضا مكانا على جدول أعمال المؤتمر السنوى السادس للسكر الذى تنظمه مؤسسة ستاندارد أند بورز بلاتس والذى يبدأ أعماله اليوم في ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفى الوقت ذاته انخفض سعر السكر الخام في العقود الآجلة بنسبة 4ر8 ٪ ليصل سعره إلى 02ر11 سنتًا للرطل الواحد في العام الحالى 2019، ليسجل بذلك الانخفاض السنوى الثالث له على التوالي.