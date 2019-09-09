خفر السواحل التركي يضبط 127 مهاجرا غربي البلاد

ضبطت قوات خفر السواحل التركية، اليوم الاثنين، 127 مهاجرا غير نظامي بولاية جناق قلعة غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية ، أن رادارات خفر السواحل رصدت 3 قوارب مطاطية قبالة أقضية "آيواجيك" و"سيفريجه بورنو" التابعة للولاية.

وأضافت أن قوات خفر السواحل ضبطت في القارب الأول 39 مهاجرا أفغانيا، و88 مهاجرا في القاربين الآخرين يحملون عدة جنسيات، كانوا يحاولون التسلل إلى جزيرة "ميديلي" اليونانية.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين تم نقلهم إلى إدارة الهجرة في جناق قلعة، بعد الإجراءات القانونية.

يذكر أن المهاجرين يحاولون الانطلاق من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية ومنها إلى اوروبا.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن 486 شخصا وصلوا خلال اليومين الماضيين من تركيا إلى جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس ببحر إيجة.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن 34 ألف شخص وصلوا إلى اليونان منذ بداية العام وحتى الثاني من أيلول/سبتمبر، وأن 26 ألفا منهم قدموا عن طريق البحر.

وبذلك يتجاوز عدد الواصلين إلى اليونان منذ بداية العام، إجمالي من وصلوا إليها في 2018 والذي بلغ عددهم 32 ألفا و500. كما تعد أعداد العام الحالي الأعلى منذ ثلاث سنوات عندما أغلقت دول طريق البلقان حدودها أمام المهاجرين.

ولم يتضح بعد سبب تزايد أعداد المهاجرين خلال الأشهر الماضية.