أستراليا تمنع الدخول إلى ثمانية مواقع على الإنترنت تعرض فيديو هجومي نيوزيلندا

أمرت استراليا شركات الانترنت بمنع الدخول إلى ثمانية مواقع ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في وقت سابق من العام الجاري.وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية قد هاجم مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في 15 مارس.



وبث المهاجم الهجوم على الهواء على فيسبوك وجرى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.

وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو ولكن جولي انمان جرانت مفوضة السلامة الإلكترونية باستراليا قالت يوم الأحد إن ثمانية مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.

وقالت في بيان عبر البريد الإلكتروني‭ ‬“لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة لتشجيع أو التحريض أو الإيعاز على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية“.ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز استراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الانترنت.وأقرت استراليا في أبريل نيسان قانونا يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى عشرة في المئة من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف ”بسرعة“.