العاهل الأردني يستقبل وزير الخارجية التونسي ويثمن تجربة تونس الديمقراطية

استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الإثنين، وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة الهاشمية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أن العاهل الأردني ثمن التجربة الديمقراطية في تونس، وأعرب عن ثقته في قدرة المؤسسات التونسية على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما أعرب عن ارتياحه لتطابق الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا المجال.

وأكد العاهل الأردني حرصه على توسيع قاعدة التعاون المشترك بين تونس والأردن في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية وفي قطاع الصحة.

من جهته، ثمن الجهيناوي عمق ومتانة الروابط التي تجمع البلدين، وأكد على أهمية دفع التعاون بين البلدين في المجال الأمني والعسكري والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة.

من جهة أخرى، أشاد الوزير بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل مسارات التسوية بكل من سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق المواقف خاصة في أفق عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.