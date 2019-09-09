البنك المركزي الكوري الجنوبي: شيخوخة السكان تدفع معدل النمو للتراجع بوتيرة سريعة

توقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية تراجع معدل نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى شيخوخة السكان، مما سوف يؤدي لانخفاض أعداد العاملين المؤهلين للعمل.

وجاء في بيان صدر اليوم الإثنين عن البنك ونقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو المحتمل لاقتصاد البلاد في الفترة من 2016 إلى 2020 ما بين 7ر2% و 8ر2%.

وكانت التقديرات السابقة تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال هذه الفترة ما بين 8ر2% و 9ر2%.

وجاء في التقرير" توقعاتنا بالنسبة لنمو الاقتصاد مستمرة في التراجع، ومن المتوقع استمرار مثل هذا التوجه في المستقبل".

وأرجع البنك انخفاض معدل النمو إلى التراجع المتوقع في عدد العاملين.

وأضاف التقرير" النمو المتوقع ربما يستمر في التراجع بسبب انخفاض أعداد المواطنين في سن العمل وتباطؤ الاستثمار بسبب الغموض".

ويشار إلى أن المواطنين في سن العمل يشير إلى الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 15 و 64 عاما.

ويذكر أن كوريا الجنوبية دخلت مرحلة الشيخوخة عام 2017، عندما وصل عدد المواطنين الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما أكثر من 14% من إجمالي تعداد السكان.

ومن المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة بصورة كبيرة عام2025، عندما تبلغ نسبة الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما 21 %.

وتوقع البنك المركزي أن تتراوح نسبة النمو المتوقع للاقتصاد خلال الفترة من 2019 إلى 2020 ما بين 5ر2 و 6ر2%.