بابا الفاتيكان يتحدث عن بطالة الشباب في جزر موريشيوس

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى بورت لويس عاصمة جزر موريشيوس اليوم الاثنين في آخر محطة في جولته التي تشمل ثلاث دول إفريقية، حيث تحدث عن بطالة الشباب.

وقال خلال قداس في نصب ماري كوين أوف بيس" التذكاري: "من الصعب قول ذلك، لكن على الرغم من النمو الاقتصادي الذي عرفته بلادكم في العقود الأخيرة، فإن الشباب هم أكثر من يعانون".

وعلى الرغم من الترحيب الذي لاقاه من جانب الفرق المبتهجة التي ارتدى أفرادها ملابس صفراء وبيضاء بلون أشعة الشمس، ومن جانب الآلاف الذين لوحوا بسعف النخيل والأعلام، قال البابا إن الشباب معرضون "لأشكال جديدة من الرق".

وبخلاف موزمبيق ومدغشقر، وهما المحطتان السابقتان في جولة البابا، فإن جزر موريشيوس هي بلد ديمقراطي مستقر يتمتع باقتصاد الدخل المتوسط المرتفع .

ومع ذلك، فإن مشكلة عدم المساواة أخذت في الازدياد منذ عدة سنوات، وفقا للبنك الدولي، كما أن الكثير من سكانه فقراء.

وفي تموز/يوليو، أفاد تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بأن شركات متعددة الجنسيات تستغل جزر موريشيوس لأغراض التهرب الضريبي.

كما يعتزم البابا زيارة ضريح القس الفرنسي الشهير جاك ديزيريه لافال، والالتقاء بالرئيس بارلين فيابوري ورئيس الوزراء برافيند كومار جوجناوث ومسؤولين آخرين قبل مغادرته إلى روما غدا الثلاثاء.