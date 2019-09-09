 إنتراخت فرانكفورت يقيم معسكره الشتوي مجددا في فلوريدا - بوابة الشروق
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إنتراخت فرانكفورت يقيم معسكره الشتوي مجددا في فلوريدا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 2:02 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 2:02 م

أعلن نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيعود إلى الولايات المتحدة لإقامة معسكره التدريبي خلال فترة العطلة الشتوية بمنتصف الموسم الحالي.

ويسافر افريق إلى فلوريدا في الثاني من يناير المقبل على أن يعود لألمانيا في العاشر من الشهر نفسه بعد يوم واحد من خوض مباراته الودية أمام هيرتا برلين الألماني.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لنادي إنتراخت فرانكفورت : "واجهنا أجواء رائعة في فلوريدا العام الماضي ويمكننا الاستعداد بشكل رائع للنصف الثاني من الموسم... كما أن هذه الجولة تأتي ضمن ارتباطاتنا في الولايات المتحدة. نريد أن نكون سفيرا جيدا للبوندسليجا هناك".


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